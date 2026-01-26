Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: In Wohnräumen und Mobiliar nach Diebesgut gesucht - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Woche, im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Samstagvormittag, suchte eine bislang unbekannte Täterschaft in einer Wohnung im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim nach Diebesgut.

Die Täterschaft gelangte ersten Ermittlungen zufolge über eine Balkontür in die Wohnung im Rosenbergweg und suchte in mehreren Räumen und Schränken nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit vom zuständigen Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell