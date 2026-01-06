PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unterbundene Weiterfahrt deckt mehrere Straftaten auf

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots)

Am Montag (5. Januar 2026) erhielt die Polizei in Grimmen gegen 13:45 Uhr einen Hinweis einer Fahrzeugführerin auf einem Supermarktparkplatz in Grimmen.

Die Anruferin teilte mit, dass sie beobachtet habe, wie ein aus ihrer Sicht erheblich alkoholisierter Mann gerade dabei war, mit einem Auto vom Parkplatz loszufahren. Um eine mögliche Fahrt zu verhindern, stellte die Frau ihr eigenes Fahrzeug vor den PKW des Mannes und verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften den 31-jährigen deutschen Mann vor Ort. Dabei bestätigte sich der Verdacht der Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Darüber hinaus bestand der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann den BMW unbefugt genutzt haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er das Fahrzeug ohne Wissen und Erlaubnis der Eigentümerin in Gebrauch genommen.

Gegen den 31-Jährigen wurde Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs aufgenommen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Das Fahrzeug wurde im Anschluss an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 12:14

    POL-NB: Unfallflucht aufgeklärt

    Woggersin (ots) - Am gestrigen Montag, 05. Januar 2026, meldeten Zeugen gegen 12:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der L 27 zwischen den Ortschaften Lebbin und Woggersin. Ein Pkw habe die L 27 in Richtung Woggersin befahren. Währenddessen sei das Fahrzeug, aus bislang unklarer Ursache, zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge sei das Fahrzeug dann über einen angrenzenden Radweg in Richtung Straßengraben geschleudert ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 04:28

    POL-NB: Fünf Schwerverletzte nach Frontal-Unfall auf der B 109

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am Montagabend, dem 05.01.2026, gegen 18:45 Uhr kam es auf der B 109, Ortsumgehung Greifswald, zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Stralsund. Mit ihm im Fahrzeug saßen eine 23-jährige deutsche Frau sowie eine 58-jährige deutsche Frau. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren