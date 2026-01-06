PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fünf Schwerverletzte nach Frontal-Unfall auf der B 109

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Montagabend, dem 05.01.2026, gegen 18:45 Uhr kam es auf der B 109, Ortsumgehung Greifswald, zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Stralsund. Mit ihm im Fahrzeug saßen eine 23-jährige deutsche Frau sowie eine 58-jährige deutsche Frau. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen PKW des Typs Skoda Oktavia mit einem Anhänger.

Kurz hinter der Abfahrt zur L 35 überholte der 26-Jährige trotz Überholverbots ein anderes Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen VW Polo frontal. Im VW Polo befanden sich der 64-jährige deutscher Fahrzeugführer sowie ein 37-jähriger deutscher Beifahrer.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zudem wurde die angrenzende Leitplanke ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 51.000 Euro geschätzt.

Alle fünf Personen wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Greifswald verbracht. Hierzu kamen neben mehreren Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber sowie Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald und der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen zum Einsatz.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B109 für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Gegen den Fahrzeugführer des Skoda Oktavia wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

