Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuber in Neubrandenburg auf frischer Tat gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am Montagabend, dem 05.01.2026, gegen 19:00 Uhr meldete sich der 18-jährige, deutsche Geschädigte telefonisch in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte mit, dass er soeben von zwei männlichen Personen beraubt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Täter seine Kopfhörer im Wert von etwa 540 Euro unter Anwendung von Gewalt in Neubrandenburg in der Ringstraße erbeutet und wären nun flüchtig.

Sofort wurden fünf Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter festgestellt werden, als sie gerade versuchten die erbeuteten Kopfhörer an eine dritte Person zu verkaufen. Sie versuchten noch zu flüchten, konnten aber ergriffen werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um einen 15-jährigen, russischen Staatsbürger und einen 16-jährigen, syrischen Staatsbürger handelt, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes und des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell