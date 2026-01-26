Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 9:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6203717

Zum Unfallzeitpunkt war eine 35-Jährige mit ihrem Audi auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr fahrenden Lastwagen auf. Durch die Kollision wurden sowohl die 35-jährige Fahrerin als auch zwei Mitfahrende in dem Audi verletzt, zwei Personen davon leicht und eine schwer. Genaue Erkenntnisse zu dem Verletzungsbild liegen aktuell nicht vor. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Audi war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme waren der rechte sowie zeitweise der mittlere Fahrstreifen kurzfristig gesperrt. Die Sperrung konnte um 10:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

