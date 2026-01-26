PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim im Einsatz. Nachdem es gegen 9:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen war, sind der rechte und mittlere Fahrstreifen derzeit gesperrt.

Zum genauen Unfallhergang sowie möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

