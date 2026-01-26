Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW kollidiert mit Brückenpfeiler, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B 38 in Richtung Kreuz Weinheim zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim zu einer Straßensperrung nachdem ein Lastwagen zuvor mit einem an seinem Fahrzeug fest installierten Ladekran gegen 06:50 Uhr mit dem dortigen Brückenpfeiler kollidierte. Durch die Kollision waren Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgetreten. Die Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten voll gesperrt und es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Zu den Sachschäden und dem genauen Unfallhergang liegen derzeit noch kein weiteren Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell