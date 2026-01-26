PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Münzgeld aus Einfamilienhaus ¬- Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Blenkenweg ein.

Um sich Zutritt zu dem Wohnanwesen zu verschaffen, wurde zunächst im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 12:30 Uhr am Sonntag eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren des Hauses wurde in Räumen und Mobiliar nach Diebesgut gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine Schatulle samt einer niedrigen Summe Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:40

    POL-MA: Mannheim: Schmuck und Bargeld aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstag wurden aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mannheimer Stadtteil Lindenhof mehrere Schmuckgegenstände sowie Bargeld entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte ersten Ermittlungen zufolge zunächst ein Fenster auf und betrat anschließend die Erdgeschosswohnung in der Peterskopfstraße. Im Inneren wurde in mehreren ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:33

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Senior nach Wechseltrick bestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagmorgen war ein 86-Jähriger auf dem Weg von einem Geldinstitut zu seinem Auto, das auf einem Parkplatz an der Hauptstraße stand. Gegen 9:30 Uhr kam plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu und gab mit Gesten zu verstehen, dass er eine Zwei-Euromünze gewechselt haben möchte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren