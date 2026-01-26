Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Münzgeld aus Einfamilienhaus ¬- Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Blenkenweg ein.

Um sich Zutritt zu dem Wohnanwesen zu verschaffen, wurde zunächst im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 12:30 Uhr am Sonntag eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren des Hauses wurde in Räumen und Mobiliar nach Diebesgut gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine Schatulle samt einer niedrigen Summe Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell