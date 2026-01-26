Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schmuck und Bargeld aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag wurden aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mannheimer Stadtteil Lindenhof mehrere Schmuckgegenstände sowie Bargeld entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte ersten Ermittlungen zufolge zunächst ein Fenster auf und betrat anschließend die Erdgeschosswohnung in der Peterskopfstraße. Im Inneren wurde in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen gesucht.

Sie entwendeten neben Goldschmuck auch Bargeld im Gesamtwert von knapp 2.500 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von dem Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

