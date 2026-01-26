Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall an Stromgenerator - Rettungskräfte mit Rettungshubschrauber im Einsatz, PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6203002), ereignete sich am Samstag gegen 08:30 Uhr ein Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Friedrich-Rutschitzka-Straße. Im Rahmen von Wartungsarbeiten einer Mittelspannungsanlage erlitt ein 27-Jähriger einen Stromschlag. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der junge Mann im weiteren Verlauf an den Folgen des Unfalls in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell