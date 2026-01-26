PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall an Stromgenerator - Rettungskräfte mit Rettungshubschrauber im Einsatz, PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6203002), ereignete sich am Samstag gegen 08:30 Uhr ein Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Friedrich-Rutschitzka-Straße. Im Rahmen von Wartungsarbeiten einer Mittelspannungsanlage erlitt ein 27-Jähriger einen Stromschlag. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der junge Mann im weiteren Verlauf an den Folgen des Unfalls in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:18

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Einmündungsbereich der Ludwigshafener Straße und Xaver-Fuhr-Straße entstand erheblicher Sachschaden. Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a. Aus ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:13

    POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Metallzaun nach Unfall beschädigt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Sonntagabend gegen 23:40 Uhr befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin die Straße In den Kreuzwiesen und kam vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen. In der Folge kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:12

    POL-MA: Mannheim: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn; eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Samstagvormittag um 10 Uhr fuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin den Bromberger Baumgang entlang. An der Kreuzung zur Kattowotzer Zeile übersah die VW-Fahrerin die von links kommende und bevorrechtigte Straßenbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile des VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren