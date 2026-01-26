PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn; eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag um 10 Uhr fuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin den Bromberger Baumgang entlang. An der Kreuzung zur Kattowotzer Zeile übersah die VW-Fahrerin die von links kommende und bevorrechtigte Straßenbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile des VW weggeschleudert und prallten gegen einen am Straßenrand geparkten Opel. Ein Fahrgast der Straßenbahn betätigte unmittelbar nach dem Zusammenstoß die Notbremse. Ein 53-jähriger weiblicher Fahrgast klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bein, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die 29-Jährige, ihr 4-jähriges Kind sowie die übrigen Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:10

    POL-MA: Heidelberg: Etwa 35.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

    Heidelberg (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi die Kleingemünder Straße in Fahrtrichtung Ziegelhäuser Brücke. Im Kreuzungsbereich Ziegelhäuser Brücke / Kleingemünder Straße missachtete der 25-Jährige die Vorfahrt eines 21-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Kleingemünder Straße in Richtung Ziegelhäuser ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:10

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer von nicht angeleintem Hund angesprungen

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag um 13 Uhr war eine 58-Jährige zu Fuß mit ihrem Hund auf dem Feldweg, parallel zur B37, unterwegs. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer befuhr die B37 von Lindach kommend in Fahrtrichtung Eberbach. Nachdem der Radfahrer die Fußgängerin passiert hatte, rannte plötzlich deren nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren