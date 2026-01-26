Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn; eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag um 10 Uhr fuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin den Bromberger Baumgang entlang. An der Kreuzung zur Kattowotzer Zeile übersah die VW-Fahrerin die von links kommende und bevorrechtigte Straßenbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile des VW weggeschleudert und prallten gegen einen am Straßenrand geparkten Opel. Ein Fahrgast der Straßenbahn betätigte unmittelbar nach dem Zusammenstoß die Notbremse. Ein 53-jähriger weiblicher Fahrgast klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bein, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die 29-Jährige, ihr 4-jähriges Kind sowie die übrigen Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

