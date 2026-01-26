PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer von nicht angeleintem Hund angesprungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag um 13 Uhr war eine 58-Jährige zu Fuß mit ihrem Hund auf dem Feldweg, parallel zur B37, unterwegs. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer befuhr die B37 von Lindach kommend in Fahrtrichtung Eberbach. Nachdem der Radfahrer die Fußgängerin passiert hatte, rannte plötzlich deren nicht angeleinter Vierbeiner nach links auf die Fahrbahn und sprang auf den 57-Jährigen. Hierdurch stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen am Knie und an den Rippen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er vor Ort medizinisch versorgt und konnte im Anschluss daran entlassen werden. An dem Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Eberbach geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:46

    POL-MA: Heidelberg: Mann greift Jugendliche an Bahnhof an - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine 17-Jährige kam am Sonntag um kurz nach 11:30 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen an. Anschließend wechselte sie an der dortigen Bahnüberführung von Gleis 2 auf Gleis 1, um dort auf ihren Anschlusszug zu warten. Gerade als die Jugendliche den Bahnsteig entlanglief, kam ihr ein unbekannter Mann mit schnellen Schritten entgegen. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:25

    POL-MA: Heidelberg: Altkleidercontainer angezündet- Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte am Freitag in der Mannheimer Schwetzingerstadt zwei Altkleidercontainer in Brand. Zeugen meldeten um kurz vor 21 Uhr, dass ein Altkleidercontainer in der Kopernikusstrasse, Ecke Amerikanerstraße in Flammen steht. Kaum 20 Minuten später ging eine weitere Meldung über ein Feuer ein. In der nahegelegenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren