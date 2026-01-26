Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer von nicht angeleintem Hund angesprungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag um 13 Uhr war eine 58-Jährige zu Fuß mit ihrem Hund auf dem Feldweg, parallel zur B37, unterwegs. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer befuhr die B37 von Lindach kommend in Fahrtrichtung Eberbach. Nachdem der Radfahrer die Fußgängerin passiert hatte, rannte plötzlich deren nicht angeleinter Vierbeiner nach links auf die Fahrbahn und sprang auf den 57-Jährigen. Hierdurch stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen am Knie und an den Rippen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er vor Ort medizinisch versorgt und konnte im Anschluss daran entlassen werden. An dem Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Eberbach geführt.

