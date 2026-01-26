Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Altkleidercontainer angezündet- Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte am Freitag in der Mannheimer Schwetzingerstadt zwei Altkleidercontainer in Brand. Zeugen meldeten um kurz vor 21 Uhr, dass ein Altkleidercontainer in der Kopernikusstrasse, Ecke Amerikanerstraße in Flammen steht. Kaum 20 Minuten später ging eine weitere Meldung über ein Feuer ein. In der nahegelegenen Stolzestraße, Ecke Rheinhäuserstraße brannte ebenfalls ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen, jedoch entstand an beiden Containern ein Totalschaden, dessen Höhe auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt wird. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird jedoch von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen, weshalb das zuständige Polizeirevier Mannheim-Oststadt nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell