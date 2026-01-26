PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld aus Imbiss entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Lokalität im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West.

Im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr drückte der oder die Unbekannte gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt zu dem Imbiss in der Mittelstraße zu verschaffen. Aus den Räumlichkeiten wurden eine Kasse sowie das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro entwendet.

Unweit entfernt, in der Gartenfeldstraße an der Ecke zur Alphornstraße, wurde eine aufgebrochene Geldkasse ohne Bargeld gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge hinterließ der oder die Unbekannte diese und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Höhe des konkreten Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und wird vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

