Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann greift Jugendliche an Bahnhof an - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine 17-Jährige kam am Sonntag um kurz nach 11:30 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen an. Anschließend wechselte sie an der dortigen Bahnüberführung von Gleis 2 auf Gleis 1, um dort auf ihren Anschlusszug zu warten. Gerade als die Jugendliche den Bahnsteig entlanglief, kam ihr ein unbekannter Mann mit schnellen Schritten entgegen. Kurz bevor er die junge Frau passierte, holte er mit dem rechten Arm aus und schlug die 17-Jährige unvermittelt und grundlos gegen den Kopf. Dabei traf seine Faust die Frau oberhalb des rechten Ohres. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in Richtung Wieblingen. Durch den Schlag wurde die Jugendliche leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

   - 35-45 Jahre alt
   - circa 183 cm groß
   - schlanke Statur
   - mitteleuropäisches Erscheinungsbild
   - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen 
     Regenjacke

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

