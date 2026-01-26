Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß mit verletzter Person - hoher Sachschaden entstanden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der L 597 bei Hirschacker.

Eine 18-jährige Frau war gegen 20:30 Uhr mit einem Mini Cooper auf der L 597 von Mannheim-Friedrichsfeld in Richtung Schwetzingen unterwegs. An der Einmündung zur B 535 in Fahrtrichtung Mannheim bog sie nach links auf diese ab. Dabei stieß sie mit dem Peugeot eines entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen, der die L 597 in Richtung Friedrichsfeld befuhr. Der Mini schleuderte mit der Hinterachse in den Grünstreifen. Der Peugeot kam wenige Meter nach der Einmündung zum Stehen.

Alle Beteiligten wurden durch Rettungskräfte vor Ort untersucht. Die 19-jährige Mitfahrerin im Mini der 18-Jährigen wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mini war die Vorderachse gebrochen. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen unterstützte mit mehreren Fahrzeugen und Wehrleuten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell