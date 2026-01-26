PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Etwa 35.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi die Kleingemünder Straße in Fahrtrichtung Ziegelhäuser Brücke. Im Kreuzungsbereich Ziegelhäuser Brücke / Kleingemünder Straße missachtete der 25-Jährige die Vorfahrt eines 21-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Kleingemünder Straße in Richtung Ziegelhäuser Brücke unterwegs war, und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

