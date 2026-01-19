Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Scheune in Botelsdorf - Porsche Boxster gestohlen

Botelsdorf (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in eine Scheune im Gemeindebereich Veelböken eingebrochen sind und daraus unter anderem einen Pkw entwendet haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum vom Freitagnachmittag (14. Januar) bis zum gestrigen Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Scheune in der Ortschaft Botelsdorf. Aus dieser entwendeten sie neben einer Kettensäge und einer Motorsense auch einen roten Porsche Boxster. Das Fahrzeug trug zum Zeitpunkt des Diebstahls ein amtliches Kennzeichen mit KO-Kennung.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 26.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls ein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell