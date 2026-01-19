PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Scheune in Botelsdorf - Porsche Boxster gestohlen

Botelsdorf (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in eine Scheune im Gemeindebereich Veelböken eingebrochen sind und daraus unter anderem einen Pkw entwendet haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum vom Freitagnachmittag (14. Januar) bis zum gestrigen Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Scheune in der Ortschaft Botelsdorf. Aus dieser entwendeten sie neben einer Kettensäge und einer Motorsense auch einen roten Porsche Boxster. Das Fahrzeug trug zum Zeitpunkt des Diebstahls ein amtliches Kennzeichen mit KO-Kennung.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 26.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls ein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:32

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem Mädchen (12) aus Rostock

    Rostock (ots) - Seit dem gestrigen Sonntag, 18. Januar 2026, wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde die Schülerin am gestrigen Tag gegen 18:00 Uhr in der elterlichen Wohnung im Martin-Andersen-Nexö-Ring im Rostocker Stadtteil Evershagen gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Zwölfjährige seitdem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:28

    POL-HRO: Körperverletzung in Schwerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Schwerin (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, nachdem es am Samstagnachmittag im Bereich der Unterführung der Lübecker Straße in Schwerin zu zwei Angriffen auf Passanten gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 16:25 Uhr zwei Männer nacheinander und unabhängig voneinander unvermittelt von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren