Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem Mädchen (12) aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem gestrigen Sonntag, 18. Januar 2026, wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde die Schülerin am gestrigen Tag gegen 18:00 Uhr in der elterlichen Wohnung im Martin-Andersen-Nexö-Ring im Rostocker Stadtteil Evershagen gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Zwölfjährige seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Mädchen ärztliche Hilfe benötigt.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://t1p.de/1t5y7

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - ca. 160cm groß - schlanke Statur - ca. Schulterlange, glatte, schwarze Haare - am rechten Auge eine Narbe

Bekleidet ist die Schülerin mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke "North Face" sowie dunkelblaue Schuhen der Marke "New Balance".

Personen, welche die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell