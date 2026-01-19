Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzung in Schwerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, nachdem es am Samstagnachmittag im Bereich der Unterführung der Lübecker Straße in Schwerin zu zwei Angriffen auf Passanten gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 16:25 Uhr zwei Männer nacheinander und unabhängig voneinander unvermittelt von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen. Ein 60-jähriger Schweriner erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Ein 64-jähriger Mann blieb ohne sichtbare Verletzungen.

Der flüchtige Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Geschätztes Alter: 170cm groß - Statur: kräftig - Weitere Besonderheiten: dunkler Bart - Kleidung: dunkle Mütze, dunkle Haare, dunkle Jacke

Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell