Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock mit verletzter Person

Rostock (ots)

Am 18.01.2026 kam es um 17:13 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr, des
Rettungsdienstes und der Polizei in Rostock, Kurt-Schumacher-Ring. 
Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im 
1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Bei Eintreffen der 
Einsatzkräfte wurde bereits starke Rauchentwicklung aus der Wohnung 
festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend mit den 
Löscharbeiten begonnen.
Die Feuerwehr konnte eine schwerverletzte weibliche Person aus der 
Wohnung retten. Die 64-jährige Frau wurde durch die Rettungskräfte 
vor Ort versorgt und in der weiteren Folge mit schweren Verletzungen 
in die Uni-Klinik verbracht. 
Durch die schnellen Löscharbeiten bestand keine Gefahr für andere 
Personen oder Sachwerte. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 
20.000 EUR geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und 
es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

