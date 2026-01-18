Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock mit verletzter Person

Rostock (ots)

Am 18.01.2026 kam es um 17:13 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in Rostock, Kurt-Schumacher-Ring. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im 1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde bereits starke Rauchentwicklung aus der Wohnung festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr konnte eine schwerverletzte weibliche Person aus der Wohnung retten. Die 64-jährige Frau wurde durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt und in der weiteren Folge mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik verbracht. Durch die schnellen Löscharbeiten bestand keine Gefahr für andere Personen oder Sachwerte. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

