Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: mehrere Graffiti in Kühlungsborn (LK Rostock)

Kühlungsborn (ots)

Im Zeitraum vom 17.01.2026, 18:00 Uhr und 18.01.2026, 07:00 Uhr wurde das Gebäude eines Sportvereins sowie eines Lebensmitteldiscounters in Kühlungsborn mit Graffiti besprüht. Neben den Schriftzügen "ACAB" sowie "FCH" wurden auch strafbare, verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen eingeleitet. Zeugen die relevante Wahrnehmungen im benannten Zeitraum in Kühlungsborn gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Bad Doberan unter Tel. 038203-560 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Sascha Puchala Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

