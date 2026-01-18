PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: mehrere Graffiti in Kühlungsborn (LK Rostock)

Kühlungsborn (ots)

Im Zeitraum vom 17.01.2026, 18:00 Uhr und 18.01.2026, 07:00 Uhr wurde
das Gebäude eines Sportvereins sowie eines Lebensmitteldiscounters in
Kühlungsborn mit Graffiti besprüht. Neben den Schriftzügen "ACAB" 
sowie "FCH" wurden auch strafbare, verfassungsfeindliche Symbole und 
Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 
4.000 Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen 
Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen 
eingeleitet.

Zeugen die relevante Wahrnehmungen im benannten Zeitraum in 
Kühlungsborn gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier 
Bad Doberan unter Tel. 038203-560 oder jede andere 
Polizeidienststelle zu wenden.

Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

