Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei Ludwigslust ermittelt nach zwei Pkw-Bränden

Kraak/Ludwigslust (ots)

Nach dem vergangenen Wochenende ermittelt die Polizei in Ludwigslust nach zwei Pkw-Bränden in Kraak und Ludwigslust, bei denen in beiden Fällen Sachschäden entstanden.

Der erste Brand ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Gegen 02.00 Uhr sei nach ersten Erkenntnissen ein lautes Knallgeräusch in der Rehhagenstraße in Kraak wahrnehmbar gewesen. Kurze darauf stand ein auf dem Hof abgestellter VW Golf bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren aus Rastow, Kraak und Hoort konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Ob ein technischer Defekt ursächlich war oder der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am späten Sonntagabend kam es in der Letzten Straße in Ludwigslust aus bislang ungeklärter Ursache zu einem weiteren Brand. Gegen 23.00 Uhr wurde ein brennender silberfarbener Pkw gemeldet. Die eingesetzten Beamten versuchten zunächst, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Kurz darauf flammte der Brand jedoch erneut auf, sodass die inzwischen eingetroffene Feuerwehr den Brand vollständig löschen konnte. Zwei Polizeibeamte begaben sich im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus, da sie Rauchgase eingeatmet hatten und über Atemwegsreizungen klagten. Beide konnten ihren Dienst später fortsetzen. Durch das Feuer wurden ein weiterer Pkw sowie ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen.

Die Gesamtschadenshöhe wird nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich angenommen. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Brandorten Spuren. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

