Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer am Wochenende aus dem Verkehr gezogen

Rostock/Dassow/A19 (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Zeugen und Polizeibeamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock mehrere erheblich alkoholisierte Fahrzeugführer fest.

Den ersten Hinweis erhielt die Polizei bereits am Freitag, den 16.01.2026, gegen 15:45 Uhr aus der Rostocker Südstadt. Ein aufmerksamer Kassierer beobachtete einen deutlich alkoholisierten Mann, der nach seinem Einkauf in der Tychsenstraße mit einem Pkw davonfuhr. Der 56-jährige Fahrzeugführer konnte wenig später im Bereich Groß Stove durch die alarmierten Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags, den 18.01.2026, meldeten drei Zeugen aus der Rostocker Südstadt einen alkoholisierten Autofahrer, der zuvor durch gefährliche Fahrweise aufgefallen sein soll und im weiteren Verlauf versucht haben soll, einen der Männer körperlich anzugreifen. Der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund seines Zustandes war ein Atemalkoholtest nicht möglich. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

Am selben Tag gegen 18:50 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen Pkw in Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg, der nach einer Kollision mit einer Ampel seine Fahrt fortsetzte und zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle angehalten haben soll. Der 64-jährige Fahrzeugführer setzte seine Fahrt nach dem Erwerb von Alkohol erneut fort und konnte kurz darauf durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden von 500 Euro.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 18.01.2026 gegen 22:00 Uhr auf der A19 in Fahrtrichtung Wismar. Auf dem Standstreifen wurde ein abgestellter Pkw festgestellt, in dem sich ein 50-jähriger Fahrzeugführer befand. Bei dem Mann konnte ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille festgestellt werden. Auch in diesem Fall wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und weitere strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Die Ermittlungen wurden durch die zuständigen Kriminalkommissariate übernommen. Alle genannten Fahrzeugführer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit

