FW-EN: Serie von Containerbränden und Verkehrsunfall halten Einsatzkräfte in der Nacht in Atem

Eine ungewöhnlich einsatzreiche Nacht erlebte die Feuerwehr Herdecke von Samstag auf Sonntag. Gegen 23:52 Uhr wurden die ehrenamtlichen Kräfte zunächst zu einem brennenden Papiercontainer in die Straße Rostesiepen alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass es nicht bei diesem einen Brand bleiben würde. Nahezu im Minutentakt gingen weitere Notrufe ein, die brennende Container aus naheliegenden Bereichen meldeten.

Um die Vielzahl der parallelen Einsatzstellen effizient zu koordinieren, wurde die Einsatzzentrale umgehend mit einem Lagedienst besetzt. Von dort aus wurden die eintreffenden Meldungen bewertet, Einsatzkräfte disponiert und die Lage fortlaufend überwacht. Die Brandbekämpfung gestaltete sich anspruchsvoll, da die betroffenen Container immer wieder aufflammten und teilweise vollständig in Vollbrand standen. Zusätzlich wurden weitere Standorte im Umfeld kontrolliert, um mögliche weitere Brandherde frühzeitig zu erkennen. Nach intensiver Erkundung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, da keine weiteren Brände festgestellt wurden.

Während die letzten Nachlöscharbeiten noch liefen, erreichte die Feuerwehr gegen 01:40 Uhr ein weiterer Einsatz. Auf der Wittbräucker Straße war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Wildschwein gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterie des verunfallten Fahrzeugs ab und entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe sowie Trümmerteile von der Fahrbahn. Der Rettungsdienst versorgte zwei verletzte Personen, die anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurden. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für die Dauer der Maßnahmen. Ein Jagdaufsichtsberechtigter wurde ebenfalls hinzugezogen, um sich um das verunfallte Wildtier zu kümmern.

Erst gegen 03:00 Uhr konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Wache wieder anfahren und die Einsätze abschließen. Trotz der Vielzahl an parallelen Ereignissen verliefen alle Maßnahmen geordnet und ohne weitere Zwischenfälle.

