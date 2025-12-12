Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall - Handwerker stürzt am Abend Hang hinab

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstag gegen 14:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf die Gederner Straße alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich im Grenzbereich zur Stadt Wetter, sodass zusätzlich die Feuerwehr Wetter (Ruhr) mitalarmiert wurde. Die Feuerwehr Herdecke rückte mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug aus.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren drei Fahrzeuge erheblich beschädigt, jedoch befanden sich keine Personen mehr in den Unfallfahrzeugen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und Sichtung der Betroffenen. Insgesamt wurden ein mittelschwer und zwei leichtverletzte Patienten in zwei Rettungswagen sowie einem Krankentransportwagen weiterbehandelt.

Die Feuerwehr Herdecke sicherte die Unfallstelle ab, stabilisierte die Fahrzeuge und verhinderte ein Wegrollen. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und der Brandschutz sichergestellt. Die Feuerwehr Wetter unterstützte die Herdecker Einsatzkräfte. Zur weiterführenden Reinigung der Verkehrsfläche wurde der Straßenbaulastträger Straßen.NRW angefordert. Die Polizei sperrte die Gederner Straße für die Dauer der Maßnahmen vollständig.

Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Gegen 15:30 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei, die mit zwei Streifenwagen vor Ort war, übergeben.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Herdecke zu einem Arbeitsunfall im Anemonenweg alarmiert. Ein Handwerker war an einem steilen Hang abgestürzt und hatte sich dabei verletzt. Aufgrund des abschüssigen und schwer zugänglichen Geländes musste der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage gesichert und schonend gerettet werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst, unterstützt durch einen Notarzt, in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

