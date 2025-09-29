PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Toyota Yaris entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

29.09.2025 | Kreis Stormarn | 27.-28.09.2025 - Glinde

Im Zeitraum von Samstag (28.09.2025), 13.00 Uhr bis Sonntag (29.09.2025), 12.30 Uhr, kam in der Möllner Landstraße in Glinde zu einem Diebstahl eines Toyota Yaris. Die ermittelnde Reinbeker Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der graue Toyota mit Oldesloer Kennzeichen verschwand von einem Parkplatz.

Er verfügt über ein Keyless-Go System.

Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht habe, melde sich bei den Beamten in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

