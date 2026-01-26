Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Metallzaun nach Unfall beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:40 Uhr befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin die Straße In den Kreuzwiesen und kam vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen. In der Folge kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Durch den Aufprall entstand an dem BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Der Metallzaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell