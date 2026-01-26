Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Einmündungsbereich der Ludwigshafener Straße und Xaver-Fuhr-Straße entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a.

Aus bislang unklarer Ursache kollidierten die Fahrzeuge der beiden Männer im Einmündungsbereich der Xaver-Fuhr-Straße und der Ludwigshafener Straße. Ob einer der Verkehrsteilnehmer das Rotlicht der Ampel missachtete, ist Gegenstand der Unfallermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt werden.

Der Mercedes-Benz des 57-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer konnte seine Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen.

