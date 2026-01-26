PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Einmündungsbereich der Ludwigshafener Straße und Xaver-Fuhr-Straße entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a.

Aus bislang unklarer Ursache kollidierten die Fahrzeuge der beiden Männer im Einmündungsbereich der Xaver-Fuhr-Straße und der Ludwigshafener Straße. Ob einer der Verkehrsteilnehmer das Rotlicht der Ampel missachtete, ist Gegenstand der Unfallermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt werden.

Der Mercedes-Benz des 57-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer konnte seine Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:13

    POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Metallzaun nach Unfall beschädigt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Sonntagabend gegen 23:40 Uhr befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin die Straße In den Kreuzwiesen und kam vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen. In der Folge kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:12

    POL-MA: Mannheim: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn; eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Samstagvormittag um 10 Uhr fuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin den Bromberger Baumgang entlang. An der Kreuzung zur Kattowotzer Zeile übersah die VW-Fahrerin die von links kommende und bevorrechtigte Straßenbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile des VW ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:10

    POL-MA: Heidelberg: Etwa 35.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

    Heidelberg (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi die Kleingemünder Straße in Fahrtrichtung Ziegelhäuser Brücke. Im Kreuzungsbereich Ziegelhäuser Brücke / Kleingemünder Straße missachtete der 25-Jährige die Vorfahrt eines 21-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Kleingemünder Straße in Richtung Ziegelhäuser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren