Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall an Stromgenerator - Rettungskräfte mit Rettungshubschrauber im Einsatz --PM Nr. 1

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Arbeitsunfall in der Friedrich-Ruschitzka-Straße, in Zuzenhausen, im Einsatz. Hier kam es bei Arbeiten an einem Stromgenerator zu einem Arbeitsunfall. Über die genauen Umstände und das Verletzungsbild der/des Arbeiter (s) können bislang keine konkreten Aussagen getätigt werden. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrssperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell