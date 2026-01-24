Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerverletzter Radfahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich im Stadtteil MA-Käfertal ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei missachtete ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer, am Kreuzungsbereich Dürkheimer Straße / Deidesheimer Straße, die Vorfahrt einer von rechts kommenden 61-jährigen Dacia-Fahrerin. Der Pedelec-Fahrer wurde daraufhin vom einfahrenden Pkw seitlich erfasst und kam zu Sturz. Beim Sturzgeschehen schlug der 39-jährige Mann allerdings unglücklich mit dem Kopf auf, zog sich schwere Verletzungen zu und musste umgehend in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock. Am Pkw und am Pedelec entstanden unfallbedingte Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Spezialisten vom Verkehrsdienst Mannheim.

