Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufbruch eines Eisautomaten- Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der vergangenen Freitagnacht, gegen 23:59 Uhr, kam es in Weinheim Sulzbach, in der dortigen Goethestraße, zu einem Aufbruch eines aufgestellten Eisautomaten.

Ein bislang noch unbekannter Täter brach gewaltsam den Automaten auf und entwendete den innenliegenden Münzgeldbehälter. Nach ersten Ermittlungen wurden dabei etwa 500 Euro Bargeld entwendet. Weitere Informationen zum Sachschaden am Automaten liegen nicht vor.

Das örtlich zuständige Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 06201-10030, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell