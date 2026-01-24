Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in der Weinheimer Bergstraße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages, gegen 02:30 Uhr, kam es in Weinheim, in der dortigen Bergstraße, zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr befanden sich im Einsatz. Vor Ort konnte durch Polizeibeamte der alarmgebende Rauchmelder als auch ein deutlicher Rauchgeruch in der betroffenen Wohnung, im 2.OG, festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte konnte die 68-jährige Bewohnerin in der Wohnung festgestellt und letztlich aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die weiteren erforderlichen Maßnahmen erfolgten anschließend in engem Zusammenwirken mit der eingesetzten Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles, bei welchem die kochende Bewohnerin das Bewusstsein verlor, zu dem Brandgeschehen. Scheinbar befanden sich noch Gegenstände auf dem angeschalteten Herd, welche zu Schmoren begannen.

Die 68-jährige Bewohnerin wurde umgehend durch Rettungskräfte, zur weiteren medizinischen Versorgung, in eine umliegende Klinik gebracht.

Detaillierte Informationen zum eingetretenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell