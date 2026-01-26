PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Betrug über Service-Telefonnummer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 66-Jährige buchte am Freitag im Internet eine Reise. Versehentlich überwies sie die Kosten für den Flug doppelt. Um dies zu korrigieren, versuchte die Frau die Fluggesellschaft telefonisch zu kontaktieren. Da sie keine direkte Telefonnummer fand, recherchierte sie im Internet. Dort stieß sie auf eine Nummer mit der deutschen Vorwahl 030, von der sich dachte, dass es sich um die Erreichbarkeit des Kundenservices handelte. Ein angeblicher Mitarbeiter meldete sich und überzeugte die Frau, dass sie für die Stornierung des zu viel gebuchten Flugs eine App herunterladen müsse. Das tat die 66-Jährige auch. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Mann die Frau auf, für die Stornierung mit der App mehrere Hundert Euro in Kryptowährung zu überweisen. Das kam der Frau merkwürdig vor, weshalb sie das Gespräch beendete. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand der Frau durch diese Betrugsmasche kein Schaden. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

