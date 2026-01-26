PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Senior nach Wechseltrick bestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen war ein 86-Jähriger auf dem Weg von einem Geldinstitut zu seinem Auto, das auf einem Parkplatz an der Hauptstraße stand. Gegen 9:30 Uhr kam plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu und gab mit Gesten zu verstehen, dass er eine Zwei-Euromünze gewechselt haben möchte. Der hilfsbereite Senior zückte seinen Geldbeutel und kam dem Wechselwunsch nach. Danach lief der unbekannte Mann weiter. Einige Zeit später musste der 86-Jährige feststellen, dass ihm Geldscheine im Wert von 160 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen wurden. Der Tatverdächtigen war 40 bis 50 Jahre alt, unrasiert mit gräulichem Bart, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte ein ost- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild. Gesprochen hatte der Mann kein Wort. Das Polizeirevier Wiesloch leitete nun Ermittlungen wegen Diebstahls ein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:23

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Betrug über Service-Telefonnummer

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 66-Jährige buchte am Freitag im Internet eine Reise. Versehentlich überwies sie die Kosten für den Flug doppelt. Um dies zu korrigieren, versuchte die Frau die Fluggesellschaft telefonisch zu kontaktieren. Da sie keine direkte Telefonnummer fand, recherchierte sie im Internet. Dort ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:18

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Einmündungsbereich der Ludwigshafener Straße und Xaver-Fuhr-Straße entstand erheblicher Sachschaden. Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a. Aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren