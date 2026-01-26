Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Senior nach Wechseltrick bestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen war ein 86-Jähriger auf dem Weg von einem Geldinstitut zu seinem Auto, das auf einem Parkplatz an der Hauptstraße stand. Gegen 9:30 Uhr kam plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu und gab mit Gesten zu verstehen, dass er eine Zwei-Euromünze gewechselt haben möchte. Der hilfsbereite Senior zückte seinen Geldbeutel und kam dem Wechselwunsch nach. Danach lief der unbekannte Mann weiter. Einige Zeit später musste der 86-Jährige feststellen, dass ihm Geldscheine im Wert von 160 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen wurden. Der Tatverdächtigen war 40 bis 50 Jahre alt, unrasiert mit gräulichem Bart, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte ein ost- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild. Gesprochen hatte der Mann kein Wort. Das Polizeirevier Wiesloch leitete nun Ermittlungen wegen Diebstahls ein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell