Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Windböe fordert Feuerwehr in Rippenweier

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Rippenweier zu einer Hilfeleistung in Rippenweier gerufen. Vor Ort kam es durch Windböen zu einem umgestürzten Baum, welcher von der Feuerwehr beseitigt werden musste.

Die Feuerwehr Weinheim wurde alarmiert und rückte mit einem Fahrzeug zur Einsatzstelle aus. Vor Ort fanden die Kräfte einen circa 15m hohen Baum, der durch den Wind und den aufgeweichten Boden umgestürzt war. Bei der weiteren Erkundung durch den Einsatzleiter wurde ein weiterer Baum entdeckt, der bereits nur noch durch die Äste der Benachbarten gestützt wurde. Aufgrund der Lage wurden entsprechend weitere Fahrzeuge und Personal zur Einsatzstelle nachgefordert. Da von diesem Baum eine größere Gefahr ausging, entschieden sich die Einsatzkräfte diesen kontrolliert zum Fallen zu bringen. Dies wurde mit der Seilwinde des Rüstwagens durchgeführt. Nachdem dies erfolgreich war, begannen die Feuerwehrkräfte mit dem zersägen der Bäume. Mit mehreren Kettensägen wurden die Bäume so weit zerteilt, dass sie beiseitegeschafft werden konnten. Nach Beendigung der Sägearbeiten wurde die Straße gereinigt und von Ästen befreit, um ein sicheres Befahren zu gewährleisten. Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort. Nach circa einer Stunde waren die Maßnahmen beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell