FW Weinheim: Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim (ots)

In einer Weinheimer Schule löste während dem Kochunterricht die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr war vor Ort, konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Am Donnerstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen zu einem Feueralarm an die Dietrich Bonhoeffer Schule in der Breslauer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Weinheimer Feuerwehr war das Schulgebäude bereits vollständig geräumt. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Erkundung. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät in das Gebäude vor.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass kein Schadensfeuer vorlag. Im Hauswirtschaftsunterricht war Kochgut in einer Pfanne zu stark erhitzt worden. Der dabei entstandene Dunst hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und übergab das Gebäude wieder an die Schule. Der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Bereits am Mittwochmittag war die Feuerwehr Weinheim in der Innenstadt im Einsatz. In der Fußgängerzone bestand der Verdacht auf einen Unglücksfall in einer Wohnung. Dieser bestätigte sich nach der Erkundung nicht, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Ganz untätig blieb die Feuerwehr dennoch nicht. Eine Passantin machte die Einsatzkräfte auf einen rauchenden Mülleimer aufmerksam. Dieser wurde mit einem Kleinlöschgerät schnell abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

