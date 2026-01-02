Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Hydranten im Winter freihalten und enteisen - wichtiger Beitrag zum Brandschutz

Weinheim (ots)

Die Stadt Weinheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung beim Freihalten und Enteisen von Feuerwehrhydranten in der Winterzeit. Schnee, Eis oder abgestellte Gegenstände können im Ernstfall wertvolle Minuten kosten und die Arbeit der Feuerwehr erheblich erschweren. Hydranten dienen der schnellen Löschwasserversorgung bei Bränden. Sind sie nicht sichtbar oder durch Eis blockiert, kann dies zu gefährlichen Verzögerungen führen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Hydranten im öffentlichen Raum sowie auf privaten Grundstücken jederzeit gut zugänglich sind. So können Sie helfen: - Halten Sie Hydranten in Ihrer Nähe schnee- und eisfrei. - Entfernen Sie Schnee und Eis in einem Umkreis von etwa einem Meter. - Achten Sie darauf, keine Fahrzeuge, Mülltonnen oder andere Gegenstände vor Hydranten abzustellen. - Melden Sie zugefrorene oder beschädigte Hydranten den Stadtwerken Weinheim oder der Feuerwehr Weinheim.

Doch wie erkennen und finden Sie einen Hydranten? Sogenannte Hydrantenschilder, zeigen den genauen Standort eines unterirdischen Hydranten. Da diese Hydranten meist nicht direkt sichtbar sind - besonders bei Schnee oder Eis - sind die Schilder für die Feuerwehr im Einsatzfall unverzichtbar. Das Schild zeigt die Entfernung des Hydranten in Metern vom Schild nach links oder rechts, sowie auch die Entfernung des Hydranten in Metern vom Schild nach vorne. Anhand dieser Angaben kann die Feuerwehr den Hydranten auch dann schnell finden, wenn er zugeschneit oder verdeckt ist. Deshalb ist es wichtig, dass Hydrantenschilder gut sichtbar bleiben, nicht zugeparkt, nicht beklebt und nicht verdeckt werden. Bitte achten Sie darauf, auch die Bereiche rund um Hydrantenschilder Schnee- und eisfrei zu halten.

Das Freihalten der Hydranten ist eine einfache Maßnahme mit großer Wirkung und trägt direkt zur Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger bei. Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr Verantwortungsbewusstsein.

