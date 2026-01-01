Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Frost und Schnee angekündigt. Feuerwehr Weinheim gibt Hinweise zur Vorbereitung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Für die kommenden Tage sind in Weinheim Frost, Glätte und Schneefall vorhergesagt. Die Feuerwehr Weinheim informiert über konkrete Maßnahmen, mit denen Bürgerinnen und Bürger Schäden vermeiden und sich sicher vorbereiten.

Weinheim. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage winterliche Bedingungen für Weinheim voraus. Erwartet werden Frost, örtlich Schneefall sowie Glätte durch überfrierende Nässe. In den Nächten sind weiter Temperaturen im Minusbereich möglich. Damit die Winterkälte nicht zu Schäden an Gebäuden oder zu gefährlichen Situationen führt, gibt die Feuerwehr Weinheim konkrete Hinweise zur Vorsorge. Erfahrungen aus den vergangenen Wintern in Weinheim zeigen, dass Frost regelmäßig zu geplatzten Wasserleitungen, Wasserschäden und Brandeinsätzen führen kann. Das Sachgebiet Bevölkerungsschutz der Weinheimer Feuerwehr weist darauf hin, dass rechtzeitige Vorbereitung entscheidend ist, um Risiken bei Schnee und Eis zu reduzieren.

Hinweise für Haushalte und Gebäude:

Stellen Sie Wasserleitungen in unbeheizten Räumen oder im Außenbereich ab und entleere die Rohre.

Drehen Sie Heizkörper nicht komplett zu. Nutze mindestens die Frostschutzstellung.

Sicheren Sie Leitungen in unbeheizten Räumen mit Frostwächtern, wenn sie nicht abgestellt werden können.

Tauen Sie eingefrorene Leitungen niemals mit offenem Feuer oder Lötlampe auf. Dadurch entstehen häufig Brände, auch verdeckt in Wänden oder Hohlräumen.

Verwende Sie stattdessen beaufsichtigt Föhn, Heizlüfter, Heißluftgebläse, Heizmatten, Wärmflaschen oder Tücher mit heißem Wasser.

Auch in leerstehende Wohnungen und Häuser kommt es während der Frostphasen oft zu Frostschäden, bei denen auch die Feuerwehr zur Hilfe gerufen wird.

Daher sollte Sie auch hier darauf achten, dass die

Wasserzufuhr vollständig abgestellt ist.

Leitungen, Boiler, Warmwasserspeicher und Toilettenspülungen entleert sind.

die Heizung dauerhaft auf Frostschutz eingestellt ist.

leerstehende Wohnung, das leerstehende Gebäude regelmäßig oder durch eine beauftrage zuverlässige Person kontrolliert wird.

Kellerfenster, Fenster, Lichtschächte und Außentüren geschlossen sind.

dass die Absperrhähne jederzeit zugänglich sind.

Auch im Straßenverkehr und Außenbereichen sollte man sich auf den Frost einstellen. Daher sollte man:

mit Glätte auf Gehwegen, Treppen und Einfahrten rechnen.

Schnee und Eis zeitnah entfernen.

Die Fahrweise und Geschwindigkeit den winterlichen Bedingungen anpassen.

Die Feuerwehr Weinheim ist auf winterliche Einsatzlagen vorbereitet und rund um die Uhr einsatzbereit. Bei Notfällen steht die europaweite Notrufnummer 112 jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell