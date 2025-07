POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) - Am 25.07.2025 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B105 in der Nähe der Ortschaft Gristow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 70-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Renault die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Anklam. In der Nähe der Ortschaft Gristow kam sie auf Grund von Sekundenschlaft nach ...

