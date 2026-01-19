PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeidirektor Tobias Mutschler als neuer Revierleiter eingeführt

Stuttgart-Ost (ots)

In einem feierlichen Rahmen hat Polizeipräsident Markus Eisenbraun am Montag (19.01.2026) den neuen Leiter des Polizeireviers 5 Ostendstraße, Polizeidirektor Tobias Mutschler, im Stuttgarter Polizeipräsidium begrüßt und offiziell in sein neues Amt eingeführt. Ein besonderer Dank galt Erster Polizeihauptkommissarin Christina Stahlmann, die das Revier 5 stellvertretend im letzten Jahr leitete. Der 39-jährige Polizeidirektor war zuvor im Innenministerium beim Landespolizeipräsidium im Referat 31 im Sachbereich Taktik tätig, bevor er seine ersten Erfahrungen im höheren Dienst beim Polizeipräsidium Einsatz als Leiter des Stabsbereichs FLZ und Leiter des Stabsbereichs Zentrale Dienste sammelte. Dennoch ist Tobias Mutschler im Polizeipräsidium Stuttgart kein Unbekannter: Bereits von 2012 bis 2018 war er auf verschiedenen Dienststellen im Präsidium im Einsatz. In seiner neuen Funktion übernimmt er nun die Verantwortung für rund 150 Beschäftigte auf dem Polizeirevier 5 und dem dazugehörigen Polizeiposten Untertürkheim. In ihrem Grußwort betonte die Bezirksvorsteherin aus Untertürkheim Dagmar Wenzel die Bedeutung der vertrauensvollen Zusammenarbeit der Polizei mit den Stadtbezirken und bedankte sich bei allen eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich in den Bezirken für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort im Einsatz sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

