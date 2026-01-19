POL-S: Gefährliche Fahrmanöver auf B 10 - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (17.01.2026) im Stadtgarten eine 18-jährige Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige lief gegen Mitternacht durch den Stadtgarten Richtung Hegelplatz. Sie bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte und immer näher kam. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, fasste er ihr ans Gesäß. Die junge Frau ging weiter und alarmierte die Polizei. Der Täter ist ...

