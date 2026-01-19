Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (17.01.2026) im Stadtgarten eine 18-jährige Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige lief gegen Mitternacht durch den Stadtgarten Richtung Hegelplatz. Sie bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte und immer näher kam. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, fasste er ihr ans Gesäß. Die junge Frau ging weiter und alarmierte die Polizei. Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hat kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Bomberjacke und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

