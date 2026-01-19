Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitag (16.01.2026) bei einer Seniorin in Stuttgart-Hausen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen die Seniorin gegen 20.15 Uhr an und gaukelten ihr vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht in Haft zu gehen. Die Unbekannten brachten die Frau dazu, Schmuck und Bargeld zusammenzusuchen und gegen 23.00 Uhr an einen Mann am Heimerdinger Weg zu übergeben. Der Abholer war Anfang 20, etwa 190 Zentimeter groß und hatte kurze, glatte, blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

