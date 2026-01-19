PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitag (16.01.2026) bei einer Seniorin in Stuttgart-Hausen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen die Seniorin gegen 20.15 Uhr an und gaukelten ihr vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht in Haft zu gehen. Die Unbekannten brachten die Frau dazu, Schmuck und Bargeld zusammenzusuchen und gegen 23.00 Uhr an einen Mann am Heimerdinger Weg zu übergeben. Der Abholer war Anfang 20, etwa 190 Zentimeter groß und hatte kurze, glatte, blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

   -	Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine 
Unhöflichkeit! -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht
durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!
-	Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder 
Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! -	Rufen Sie
nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie 
beim Notruf 110 nach! -	 Verständigen Sie bei verdächtigen 
Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! -	Weitere - 
Informationen und Präventionstipps finden Sie unter 
www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:08

    POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (17.01.2026) im Stadtgarten eine 18-jährige Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige lief gegen Mitternacht durch den Stadtgarten Richtung Hegelplatz. Sie bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte und immer näher kam. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, fasste er ihr ans Gesäß. Die junge Frau ging weiter und alarmierte die Polizei. Der Täter ist ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:07

    POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (16.01.2026) an der König-Karl-Straße an einem Opel Vivaro die Scheibe eingeschlagen und mehrere 10.000 Euro Bargeld erbeutet. Der 29 Jahre alte Fahrer stellte den Opel gegen 22.00 Uhr in einem Hinterhof der Hausnummer 68 ab. Als er gegen 23.10 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Scheibe der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:06

    POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte haben am Sonntagabend (18.01.2026) versucht, die Eingangstür eines Wohngebäudes an der Straße Im Grasgarten aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 17.55 Uhr an der Eingangstür zu schaffen, als eine Bewohnerin durch die lauten Geräusche darauf aufmerksam wurde. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, flüchteten die beiden Täter in einen dunklen Kleinwagen und fuhren in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren