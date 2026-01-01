Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Neujahrskonzert der Bundespolizei
Auftritt des Bundespolizeiorchesters in Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen (ots)
Am Freitag, den 16. Januar, tritt das Münchner Bundespolizeiorchester mit seiner erweiterten Kammerbesetzung in Garmisch-Partenkirchen auf. Beginn des traditionellen Neujahrskonzerts in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt an der Pfarrgasse ist um 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Unter der Leitung von Chefdirigent Philipp Armbruster bietet das renommierte sinfonische Blasorchester im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms Werke von Mozart, Prokofjew oder des ungarischen Komponisten Frigyes Hidas an. Das Konzert findet auf Initiative der Bundespolizeiinspektion Rosenheim statt, die mit ihrem Revier im Markt Garmisch-Partenkirchen ansässig und in der Region bahn- und grenzpolizeilich zuständig ist. Mit dem Konzertangebot möchte die Bundespolizei ihrer besonderen Verbundenheit mit der Bevölkerung Ausdruck verleihen.
