Bundespolizeidirektion München: Neujahrskonzert der Bundespolizei / Auftritt des Bundespolizeiorchesters in Rosenheim

Am Donnerstag, den 15. Januar, tritt das Münchner Bundespolizeiorchester mit seiner großen Besetzung in Rosenheim auf. Beginn des traditionellen Neujahrskonzerts in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus am Ludwigsplatz ist um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter der Leitung von Chefdirigent Philipp Armbruster bietet das renommierte sinfonische Blasorchester im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms unter anderem Werke von Johannes Brahms, Benjamin Britten und John Williams an. Das Konzert findet auf Initiative der Bundespolizeiinspektion Rosenheim statt, die in der Region bahn- und grenzpolizeilich zuständig ist. Mit dem Konzertangebot möchte die Bundespolizei ihrer besonderen Verbundenheit mit der Bevölkerung Ausdruck verleihen.

