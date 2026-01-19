PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

   Unbekannte haben am Sonntagabend (18.01.2026) versucht, die 
Eingangstür eines Wohngebäudes an der Straße Im Grasgarten 
aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 17.55 Uhr an der 
Eingangstür zu schaffen, als eine Bewohnerin durch die lauten 
Geräusche darauf aufmerksam wurde. Nachdem sie die Tür geöffnet 
hatte, flüchteten die beiden Täter in einen dunklen Kleinwagen und 
fuhren in Richtung der Felder davon. Die Zeugin beschrieb die beiden 
Männer als etwa 20 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. 
Beide waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der 
Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Darüber 
hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: -	Wenn Sie Ihr 
Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt 
Ihre Haustür ab. -	 Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene 
Fenster. -	Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
finden jedes Versteck. -	Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln
Sie den Schließzylinder aus. -	Achten Sie auf Fremde in Ihrer 
Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -	Informieren Sie bei 
verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 
110. -	 Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Mehr
Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter 
www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne 
K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

