Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (18.01.2026) versucht, die Eingangstür eines Wohngebäudes an der Straße Im Grasgarten aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 17.55 Uhr an der Eingangstür zu schaffen, als eine Bewohnerin durch die lauten Geräusche darauf aufmerksam wurde. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, flüchteten die beiden Täter in einen dunklen Kleinwagen und fuhren in Richtung der Felder davon. Die Zeugin beschrieb die beiden Männer als etwa 20 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Beide waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

