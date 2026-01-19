PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (16.01.2026) an der König-Karl-Straße an einem Opel Vivaro die Scheibe eingeschlagen und mehrere 10.000 Euro Bargeld erbeutet. Der 29 Jahre alte Fahrer stellte den Opel gegen 22.00 Uhr in einem Hinterhof der Hausnummer 68 ab. Als er gegen 23.10 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren das Bargeld gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

