Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Betonmauer geprallt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen (19.01.2026) in der Neckartalstraße hat sich ein 71 Jahre alter LKW-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 71-Jährige war gegen 06.10 Uhr in Richtung Bad Cannstatt im Rosensteintunnel unterwegs. Kurz nach Tunnelausgang wollte er offenbar von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei eine Betonmauer, die die Fahrstreifen teilte. Durch den Aufprall verletzte sich der 71-Jährige schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

