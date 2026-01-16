Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall auf dem Gebhard-Müller-Platz hat sich eine 59 Jahre alte Frau am Freitagmittag (16.01.2026) leichte Verletzungen zugezogen. Die 59-jährige Audi-Fahrerin kam gegen 12.50 Uhr aus dem Wagenburgtunnel und wollte geradeaus in Richtung Hauptbahnhof fahren. Von links missachtete, ersten Erkenntnissen zufolge, ein 47-jähriger Renault-Fahrer das Rotlicht, weshalb die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte 59-Jährige und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

