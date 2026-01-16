PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall auf dem Gebhard-Müller-Platz hat sich eine 59 Jahre alte Frau am Freitagmittag (16.01.2026) leichte Verletzungen zugezogen. Die 59-jährige Audi-Fahrerin kam gegen 12.50 Uhr aus dem Wagenburgtunnel und wollte geradeaus in Richtung Hauptbahnhof fahren. Von links missachtete, ersten Erkenntnissen zufolge, ein 47-jähriger Renault-Fahrer das Rotlicht, weshalb die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte 59-Jährige und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:22

    POL-S: Stadtbahnen beschädigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (11.01.2026) mehrere Stadtbahnen der Linie U14 beschädigt. Die Schäden an den Scheiben entstanden mutmaßlich zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr während der Fahrt zwischen den Haltestellen Vaihingen Schillerplatz und Bahnhof Vaihingen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Ein Zeuge meldete gegen 23.30 Uhr einem ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:06

    POL-S: Ans Gesäß gefasst - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (16.01.2026) in der Werastraße einer 21-Jährigen an das Gesäß gefasst. Die Frau fuhr gegen 14.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U1 stieg an der Haltestelle Stöckach aus. Der Unbekannte, der sich auch in der Stadtbahn befand, folgte ihr zunächst in einen Lebensmittelmarkt und anschließend in die Werastraße. Hier fragte er die Frau nach dem Weg und fasste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren